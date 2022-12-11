В МИД Сербии заявили о приближении к точке невозврата в Косово

Госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в непризнанном Косово приближается к точке невозврата.

11 декабря государственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Сербия Неманья Старович в своём официальном аккаунте Twitter заявил, что ситуация в Косово близка к точке невозврата из-за подготовки премьер-министром непризнанной страны Альбином Курти «уничтожения Севера и местных сербов».

Сербский дипломат Неманья также отметил факт того, что безучастие коллективного Запада в нормализации отношений между Белградом и Приштиной «равнозначна соучастию».