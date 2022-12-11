Автомобиль из эскорта премьера Косово Альбина Курти попал в ДТП

Правительство Косово сообщило, что автомобиль премьер-министра непризнанной страны Альбина Курти попал в ДТП.

11 декабря пресс-секретарь правительства Косово Перпарим Криезиу сообщил о том, что автомобиль из эскорта косовского премьер-министра Альбина Курти попал в дорожно-транспортное происшествие по дороге в город Гилан.

Криезиу уточнил, что Курти не находился в попавшем в аварию транспортном средстве, а также добавил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.