Зеленский ввёл санкции против иерархов Украинской православной церкви

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл персональные санкции против иерархов Украинской православной церкви

В воскресенье, 11 декабря 2022 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении персональных санкционных ограничений в отношении представителей Украинской православной церкви.

В санкционный список попали митрополит Антоний, управляющий делами УПЦ и один самых влиятельных её руководителей, а также митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий и ряд других иерархов, попавших в немилость к киевскому режиму.