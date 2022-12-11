Зеленский ввёл санкции против иерархов Украинской православной церкви
2022-12-11 23:09
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл персональные санкции против иерархов Украинской православной церкви
В воскресенье, 11 декабря 2022 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении персональных санкционных ограничений в отношении представителей Украинской православной церкви.
В санкционный список попали митрополит Антоний, управляющий делами УПЦ и один самых влиятельных её руководителей, а также митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий и ряд других иерархов, попавших в немилость к киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко