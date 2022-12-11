Карпенков: МВД Беларуси готово выполнить любые боевые задачи

Замглавы МВД Беларуси Николай Карпенков заявил о готовности внутренних войск выполнить любые боевые задачи для обеспечения национальной безопасности страны.

11 декабря заместитель министра Внутренних дел Республики Беларусь Николай Карпенков в эфире телеканала «ОНТ» рассказал о том, что в настоящее время ситуация с безопасностью внутри государства находится под контролем, но у Минска вызывает беспокойство обстановка у границ.

Карпенков заявил, что невзирая на определённое беспокойство, вызванное ситуацией на Украине и виднеющиеся на границе воинские контингенты НАТО, внутренние войска беспрекословно выполнять любые боевые задачи, если таковые будут.