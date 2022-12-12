Депутат Европарламента Жювен: Запад забыл, что мир ему не подчиняется

Депутат Европарламента от Франции Эрве Жювен обвинил Запад в пропаганде войны. Он сказал, что в запанных странах зациклились на этом.

Жювен также отметил, что Запад просто забыл, что мир ему не подчиняется.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной или между НАТО и Россией важен, но стоит задуматься и о войне Запада с остальным миром.

Жюве напомнил, что на востоке проживает более половины населения планеты и призвал уделить внимание Турции, Индонезии, Индии.