США ввели санкции против украинского судьи за коррупцию

Госдепартамент США объявил о санкциях в отношении председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовки и двух членов его семьи. Вовка обвиняют в коррупции.

Санкции вводятся в рамках так называемого "Акта Магнитского", который предусматривает наказания для лиц, причастных к крупномасштабной коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека, и включает запрет на въезд в США.

В Украине Павел Вовк действует на основании "записей Киевского окружного административного суда", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. По их словам, Павел Вовк вмешивался в работу Окружного административного суда Киева, за деньги влияя на принятие решений по некоторым делам.

В 2020 году Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Павла Вовека, его заместителя Евгения Аблова, еще пятерых судей этого суда и главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка в создании преступной организации.

"Мне многое пришлось пережить за последние годы, поэтому я также буду ощущать отсутствие возможности поехать в США. Я все время нахожусь в Украине и никуда не собираюсь, потому что уверен в абсурдности этих обвинений", — сказал Вовк.