Сербы перекрыли дороги в Косово, ночью были слышны выстрелы и взрывы

В Косово нарастает напряженность, сербы перекрыли дороги большегрузным и грузовым транспортом, слышны выстрелы и взрывы, но сообщений о пострадавших нет. В патруль миссии EULEX была брошена светошумовая граната.

Сербы протестуют после ареста в субботу, 10 декабря, бывшего сербского полицейского Деяна Пантича, который якобы нападал на государственные здания и разбивал окна в офисе избирательной комиссии.

Пантич входит в группу сербских полицейских и чиновников, уволившихся с работы, когда косовские власти объявили, что сербы должны заменить старые автомобильные номера, выпущенные до войны на Балканах, сообщает Associated Press. Премьер-министр Косово Альбин Курти попросил миротворцев НАТО в Косово (KFOR) снять блокпосты.

Президент Сербии Александр Вучич написал в Instagram, что "капитуляции" в Косово не будет, но оговорился, что Белград "продолжит бороться за мир, используя все доступные законные средства". Курти отреагировал на пост и сказал, что Косово "ищет не войны, а диалога и мира".

Премьер-министр также обвинил Сербию в попытке дестабилизировать Косово и прервать спонсируемый ЕС диалог о нормализации двусторонних отношений. По словам Курти, Белград пытается перенести эти переговоры в Совбез ООН, где позицию Сербии поддержит Россия, ее традиционный союзник.

Полицейская миссия ЕС в Косово EULEX обратилась к тем, кто бросил светошумовые гранаты в ее патруль, "воздерживаться от провокаций", а к властям Косово привлечь виновных к ответственности.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС "не потерпит нападений на EULEX или применения насильственной преступной силы" в Косово. AFP отмечает, что на прошлой неделе усилилась напряженность в связи с местными выборами, запланированными на 16 декабря. Президент Косово Вьоса Османи был вынужден перенести его на 23 апреля.

Вучич заявил в субботу, что Белград попросит миротворцев НАТО в Косово (KFOR) направить туда сербских солдат и полицию. Как пишет в воскресенье AP, маловероятно, что КФОР согласится на это, поскольку де-факто передаст контроль над безопасностью северного Косово сербам, что может еще больше накалить ситуацию.