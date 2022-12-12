Зеленский обсудил с Макроном формулу из 10 пунктов о заключении мира с Россией

Владимир Зеленский в воскресенье, 11 декабря, обсудил по телефону с Эммануэлем Макроном формулу мира из 10 пунктов, чтобы положить конец конфликту, сообщает офис президента Украины, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

План предусматривает "наказание виновных в военных преступлениях, вывод всех российских войск с территории Украины, восстановление территориальной целостности страны, а также освобождение всех военнопленных и возращение депортированных".

План также включает постулат о предотвращении разрушения природной среды. Предложения также касаются энергетической, продовольственной и ядерной безопасности.

"Синхронизация позиций накануне виртуального саммита G7 и конференции поддержки Украины в Париже. Мы обсудили реализацию нашей десятишаговой мирной формулы, сотрудничество в сфере обороны Украины и энергетической стабильности", - написал украинский президент в Twitter.

Эту формулу Зеленский представил 15 ноября во время виртуального выступления перед лидерами G20. Портал Kyiv Independent напоминает, что президент Макрон заявил 3 декабря, что, если президент России Владимир Путин согласится на переговоры, Западу следует подумать о предоставлении России гарантий в своей будущей архитектуре безопасности.