Иранский суд приговорил к смертной казни 26-летнего футболиста за госизмену и войну с Богом

26-летний иранский футболист Амир Наср-Азадани приговорен к смертной казни за участие в антиправительственных протестах. Спортсмена обвиняли за предательство своей страны и борьбу против Бога.

Бывший иранский футболист Амир Наср-Азадани был назван одним из девяти обвиняемых в гибели трех официальных лиц, которые, по мнению иранских властей, умерли мученической смертью во время антиправительственных беспорядков 25 ноября. Суд в Исфахане приговорил его к смертной казни, сообщает BBC Persia.

Протесты в Иране вспыхнули после того, как полиция нравов задержала и подвергла пыткам молодую девушку Махсу Амини за "неподобающую одежду". Полицейские заметили, что на ней не было хиджаба в общественном месте, за что доставили ее в отделение полиции, а затем избили. Девушка умерла от полученных травм. Это событие взбесило значительную часть иранского общества, вышедшего на улицы в знак протеста против репрессивного правительства.

Футболисты также принимали участие в антиправительственных беспорядках. Одним из них был Амир Наср-Азадани. 26-летний игрок в прошлом играл в клубах Ирана, таких как "Сепахан Новин", "Гол Рейхан" и "Трактор". Он был арестован 27 ноября, обвинен в государственной измене и участии в организованной группе, стремившейся подорвать Исламскую Республику Иран. Суд признал его виновным и приговорил к смертной казни.

За своего коллегу уже вступились некоторые иранские спортсмены и футболисты, в том числе Али Карими и Мехди Махдавикия. Они требуют не проводить казней. К их призыву присоединился и Мохаммад Реза Ахбари, нынешний капитан и вратарь "Трактора". Пока об этом не говорили игроки, которые были в составе сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре. Только вратарь Алиреза Бейранванд призвал отменить казнь, но не уточнил, какую.