Группа Чай вдвоем возобновляет деятельность в прежнем составе: Клявер и Костюшкин

Исполнители Денис Клявер и Стас Костюшкин с 2023 года будут выступать в составе группы "Чай вдвоем" по многочисленным просьбам своих поклонников.

Денис Клявер и Стас Костюшкин снова вместе в 2023 году, о чем сами артисты сообщили в интервью "5-tv.ru" за кулисами концерта группы "Земляне" в столице.

Дуэт "Чай вдвоем" выпускает новую композицию в грядущем году, до которого остались считанные дни.

Костюшкин воссоединение объяснил тем, что решил записать дуэт с другим артистом, а лучше кандидатуры на эту роль, чем Клявер не нашлось.