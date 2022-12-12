Группа Чай вдвоем возобновляет деятельность в прежнем составе: Клявер и Костюшкин
2022-12-12 08:49
Исполнители Денис Клявер и Стас Костюшкин с 2023 года будут выступать в составе группы "Чай вдвоем" по многочисленным просьбам своих поклонников.
Денис Клявер и Стас Костюшкин снова вместе в 2023 году, о чем сами артисты сообщили в интервью "5-tv.ru" за кулисами концерта группы "Земляне" в столице.
Дуэт "Чай вдвоем" выпускает новую композицию в грядущем году, до которого остались считанные дни.
Костюшкин воссоединение объяснил тем, что решил записать дуэт с другим артистом, а лучше кандидатуры на эту роль, чем Клявер не нашлось.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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