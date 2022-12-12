SHAMAN выпустил гимн России в своей аранжировке

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) исполнил гимн России в своей аранжировке. С такой версией главной композиции страны артист впервые выступил 22 августа екущего года в Ялте.

Российский исполнитель SHAMAN, ставший известным благодаря своим хитам "Встанем" и "Я русский", выпустил Государственный гимн РФ в собственной аранжировке.

В первый раз певец представил новую версию гимна он выступил на выступлении в Ялте 22 августа текущего года на Дне Государственного флага.

Видео этого концерта Ярослава Дронова более 3-ех недель лидировало в трендах на Ютубе.

Теперь в конце каждого своего концерта артист исполняет гимн.