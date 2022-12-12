SHAMAN выпустил гимн России в своей аранжировке
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) исполнил гимн России в своей аранжировке. С такой версией главной композиции страны артист впервые выступил 22 августа екущего года в Ялте.
Российский исполнитель SHAMAN, ставший известным благодаря своим хитам "Встанем" и "Я русский", выпустил Государственный гимн РФ в собственной аранжировке.
В первый раз певец представил новую версию гимна он выступил на выступлении в Ялте 22 августа текущего года на Дне Государственного флага.
Видео этого концерта Ярослава Дронова более 3-ех недель лидировало в трендах на Ютубе.
Теперь в конце каждого своего концерта артист исполняет гимн.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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