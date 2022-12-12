Власти Финляндии не привлекли к ответственности виновных в сожжении флага России

В Хельсинки в День независимости Финляндии неизвестные сожгли российский флаг. Российский МИД призывает привлечь к ответственности виновных в его уничтожении, "чтобы предотвратить подобное экстремистское поведение в будущем".

6 декабря в Хельсинки отмечался День национальной независимости Финляндии. Во время традиционного факельного шествия неизвестные сожгли российский флаг. Никакой рекции от местных властей не последовало, ведь в Финляндии существует наказание только за оскорбление финского флага.

Российский флаг был подожжен во время марша ультраправой финской ассоциации "612". Инцидент произошел перед воротами столичного кладбища Хиетаниеми. Видео всего инцидента появилось в социальных сетях.

Во время сожжения флага один из мужчин громко кричал на английском языке лозунги "против российской агрессии", сообщают хельсинкские СМИ. Как выясняется, в Финляндии нет конкретных наказаний за осквернение флага другой страны.

Пока финские власти не ответили на требования России о привлечении к ответственности виновных в сожжении национального символа России.=