53-летняя жена Газманова Марина опубликовала фото в нижнем белье, утверждая, что не комплексует по поводу возраста
2022-12-12 09:31
Супруга исполнителя Олега Газманова Марина утверждает, что ее не пугают возраст и морщины. В доказательство своих слов моложавая женщина опубликовала в сети снимок, где позирует в черном корсете.
Марине Газмановой 53 года. При этом супруга известного исполнителя выглядит гораздо моложе своих лет.
Красавица утверждает, что ни возраст, ни морщины ее не пугают.
А фигуре женщины 50+ могут позавидовать и 20-летние.
Газманова опубликовала в сети свое фото, где она позирует в черном корсете.
Опубликовано: Наталья Гончарова