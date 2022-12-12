53-летняя жена Газманова Марина опубликовала фото в нижнем белье, утверждая, что не комплексует по поводу возраста

Супруга исполнителя Олега Газманова Марина утверждает, что ее не пугают возраст и морщины. В доказательство своих слов моложавая женщина опубликовала в сети снимок, где позирует в черном корсете.

Марине Газмановой 53 года. При этом супруга известного исполнителя выглядит гораздо моложе своих лет.

Красавица утверждает, что ни возраст, ни морщины ее не пугают.

А фигуре женщины 50+ могут позавидовать и 20-летние.

Газманова опубликовала в сети свое фото, где она позирует в черном корсете.