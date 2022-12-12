Пушилин: войска РФ успешно продвигаются по всей линии фронта в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешных наступательных операциях армии РФ по всей линии соприкосновения с противником на территории Донбасса.

В понедельник лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин записал новое видеообращение, в котором сообщил, что группировка российских военных каждодневно успешно продвигается вперёд на линии разграничения в Донбассе, оттесняя подразделения украинских военных на прежние позиции.

По данным Пушилина, на отдельных участках ведения спецоперации в Донбассе российские войска продвигаются от 100 до 200 метров в день, однако в определённых горячих точках идут сражения за контроль каждых десяти метров территорий.