Пушилин: войска РФ успешно продвигаются по всей линии фронта в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешных наступательных операциях армии РФ по всей линии соприкосновения с противником на территории Донбасса.
В понедельник лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин записал новое видеообращение, в котором сообщил, что группировка российских военных каждодневно успешно продвигается вперёд на линии разграничения в Донбассе, оттесняя подразделения украинских военных на прежние позиции.
По данным Пушилина, на отдельных участках ведения спецоперации в Донбассе российские войска продвигаются от 100 до 200 метров в день, однако в определённых горячих точках идут сражения за контроль каждых десяти метров территорий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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