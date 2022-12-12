Поверенова выложила в Телеграме откровенное фото из гримерки

Актриса театра и кино Дарья Поверенова опубликовала в собственном Телеграме свои снимки в боди, который сшит один-в-один, как боди по фото 20-ых годов ушедшего столетия.

Звезда сцены и экрана Дарья Повереннова показала подписчикам "то, чего зрители не увидят на сцене". Актриса выложила в своем Телеграме откровенные фото из гримерки. https://t.me/daryapoverennova/220?single

Знаменитость сообщила, что она позирует на снимке в историческом боди, сшитом на заказ.

Артистка пригласила фанатов на свой очередной спектакль, который увидит свет 28 декабря.