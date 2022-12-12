Зеленский поручил найти причины для лишения Бойко звания «Героя Украины»

Владимир Зеленский оценил гражданскую петицию с просьбой лишить звания "Героя Украины" лидера запрещённой в стране партии ОПЗЖ Юрия Бойко.

В понедельник Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в рамках которого сообщил, что проанализировал гражданскую петицию с 26 тысячами голосов, призывающую лишить звания "Героя Украины" главу запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко. По словам Зеленского, он поручил украинскому премьеру Денису Шмыгалю найти основания для такого действия.

Владимир Зеленский напомнил, что лишить гражданина звания "Герой Украины" можно лишь в случае, если он попал под личные санкции или совершил тяжкое преступление.