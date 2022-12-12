Вучич: Приштина хочет покончить с «сербской проблемой» в Косово путём террора

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что администрация Приштины хочет закрыть "сербский вопрос" в Косово и Метохии незаконными методами.

12 декабря сербский президент Александр Вучич пообщался с местными журналистами, сообщив им, что власти Приштины хотят решить проблему с нахождением сербов в Метохии и Косово посредством террора. По данным Вучича, несколько дней подряд косовский спецназ незаконно вторгался в край, где проживают этнические сербы, нарушая все соглашения с Белградом.

Также Александр Вучич заявил, что направил запрос миссии KFOR (НАТО) с просьбой о разрешении ввести сербский военный контингент на территорию Косово для деэскалации в регионе.