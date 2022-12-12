Ведущий Сам себе режиссер Лысенков после закрытия программы стал преподавателем Щукинского училища

Некогда популярный телевизионный проект "Сам себе режиссер" давно закрыт. Как сложилась судьба бессменного ведущего передачи Алексея Лысенкова?

Российский ведущий, ТВ и радио, актер, режиссер и шоумен Алексей Лысенков знаком соотечественникам благодаря развлекательному шоу "Сам себе режиссер".

Что сейчас со звездой экрана, знают лишь избранные.

После того как проект прекратил свое существование в 2019 году, Лысенков стал преподавать актерское мастерство в Щукинском училище, о чем знаменитость рассказал в одном из последних своих интервью.

Также шоумен продолжает трудиться на телевидении.