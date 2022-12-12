AFP: Эрдоган решительно поддержал предложение Путина

Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба канцелярии главы Турции.

Среди обсуждаемых тем были вопросы, связанные с зерновым коридором на Черном море, ситуацией в Украине, а также конфликтом с курдами на севере Сирии. =



"Президент Эргодан выразил искреннее стремление к скорейшему завершению российско-украинского конфликта", — говорится в заявлении турецкой стороны.

AFP сообщает, что Путин и Эрдоган также обсудили план создания газового хаба в Турции. С таким предложением Кремль выступил еще в октябре, а президент Турции решительно поддерживает эту идею.

"В разговоре подчеркнута важность совместных энергетических проектов, особенно в газовой отрасли", — сообщила пресс-служба Кремля.

На прошлой неделе глава российского гиганта "Газпро" Алексей Миллер провел переговоры с Эрдоганом в Стамбуле

Агентство Associated Press сообщает, что президент Турции также попросил Путина создания российскими силами в Сирии коридора безопасности в 30-километровой полосе, граничащей с Турцией. Это попытка оттеснить в Сирию курдское ополчение "Отряды народной самообороны".