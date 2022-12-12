Резников: армия Украины снизила интенсивность боёв из-за погодных условий

Глава Минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что украинские войска уменьшили свою активность на поле боя из-за погоды.

12 декабря украинский министр обороны Алексей Резников дал интервью изданию Strana, где публично признал, что вооружённые силы Украины существенно снизили интенсивность проведения наступательных операций. По данным Резникова, причиной упавшей боевой активности ВСУ являются изменившиеся погодные условия.

Алексей Резников подчёркивает, что украинские войска намереваются продолжить наступление на позиции российских военных с наступлением холодов и промерзанием почвы.