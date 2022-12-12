Данко подвергся издевательствам со стороны пограничной службы Молдавии из-за поддержки России, которая задержала артиста на 2 суток

Певец Данко (Александр Фадеев) был задержан пограничной службой Кишинева. Музыканту запретили въезд в страну из-за поддержки им России.

Здоровье российского исполнителя Данко пошатнулось после 2-ух суток, которые тот провел в аэропорту Кишинева, когда его задержала пограничная служба.

Знаменитость едва справился со стрессом, о чем сообщает издание "Комсомольская правда".

Прилетев в Молдавию 9 декабря, Александр Фадеев собирался выступить на сцене Кишинева.

Мероприятие не состоялось по причине того, что он был задержан пограничниками, отобравшими у него паспорт и заявившими, что въезд в страну музыканту запрещен. Причина - поддержка артистом СВО.

Данко не мог купить еды и воды, так как российскими картами в Молдавии расплачиваться нельзя.

Только через 2 дня певец смог улететь в РФ.