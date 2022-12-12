Байден сказал Зеленскому, что приоритет США - укрепление ПВО Украины

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 11 декабря подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Байден также приветствовал "заявленную Зеленским открытость справедливому миру, основанному на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций".

"Я поблагодарил США за беспрецедентную военную и финансовую помощь Украине. Это не только способствует успеху на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что Киев ценит "помощь, которую США оказывают в восстановлении энергосистемы Украины".