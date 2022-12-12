ISW: Беларусь не будет вторгаться в Украину

В американском Институте изучения войны считают маловероятным вторжение белорусской армии в Украину.

На Западе исследователи высказались об обстановке на границе между Республикой Беларусь и Украиной.

Эксперты из американского ISW (Институт изучения войны) считают, что Вооруженные силы Беларуси не будут вторгаться в Украину.

Стоит отметить, что и в самой Украине высказали аналогичное мнение. Так, глава украинской разведки Буданов заявил, что Киев не ждет атаки от Беларуси.

При этом добавим, что официальные лица самой же Беларуси, включая президента, неоднократно заявляли о том, что войска РБ не войдут в Украину.