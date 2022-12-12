Ведущая Часа суда Дмитриева имеет срок за мошенничество

Ведущая передачи "Час суда" Елена Дмитриева получила условный срок по статье о мошенничестве.

Экс-ведущая передачи "Час суда" на Рен ТВ Елена Дмитриева присутствовала на судебном заседании в жизни на скамье подсудимых.

Знаменитость получила условный срок в 2020 году за мошенничество.

Дмитриева обещала решить проблему 1-ого бизнесмена с его деловым партнером. Стоимость услуги звезда экрана оценила в 80 000 000 российских рублей, но предприниматель обратился в правоохранительные органы.

Сейчас "Час суда" ведет Алиса Турова, а Дмитриева покинула проект в 2019 году.