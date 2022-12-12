Кулеба пожаловался, что Германия отказывается поставлять Украине такни Leopard 2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому телеканалу ARD пожаловался, что Киев не получил от Германии необходимые такни Leopard 2.

Кулеба подчеркнул, что Германия обещала поставить больше вооружений, но по-прежнему задерживает поставку танков Leopard 2, которые давно просит Киев.

Он заявил, что правительство Украины не понимает, почему немцы отказались передать эти танки, если они поставляют артиллерию. По его мнению, если ВСУ будут недостаточно вооружены, это затянет конфликт, что не в интересах ни Украины, ни ее западных партнеров.

На вопрос, наносила ли Украина в начале недели удары беспилотниками по российским военным базам, Кулеба не захотел отвечать прямо: "Как министр иностранных дел я не могу комментировать то, что происходит на территории России".

Однако Кулеба подтвердил, что с этих атакованных российских аэропортов взлетают дальние бомбардировщики, которые "выстреливают ракетами по энергосистеме Украины". В то же время он отверг критику, особенно со стороны США, по поводу предполагаемых украинских атак на территорию России.

Он признал, что массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины создают огромные проблемы для правительства в Киеве и украинского народа. Для их удовлетворения его стране нужна невоенная помощь, особенно поставки генераторов и трансформаторов.

Кулеба также считает реалистичным сценарий полного отключения электроэнергии в Украине.