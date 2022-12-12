Милохин признался в любви Медведевой и послал Первый канал

Даня Милохин не перестает удивлять публику. Блогер признался в любви своей партнерше по "Ледниковому периоду" Евгении Медведевой, а Первый канал "послал куда подальше".

Даня Милохин, внезапно покинувший шоу "Ледниковый период", ни в одном интервью заявлял,что предупреждал продюсеров Первого канала о том, что не желает принимать участие в новом сезоне проекта, говоря, что уйдет.

Единственное, о чем сожалеет тиктокер так это о том, что некрасиво поступил со своей партнершей по шоу Женей Медведевой.

Блогер признался в любви фигуристке, понимая, что та не простила ему опрометчивого поступка.