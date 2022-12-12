ВВС Украины: У нас нет оружия против российский баллистических ракет

В Украине заявили о том, что армия страны бессильна против российских баллистических ракет.

Украинские вооруженные силы бессильны против баллистических ракет, которых очень много у Российской Федерации.

Такое заявление сделал официальные представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

На фоне бессилия Украины в этом плане он потребовал от Запада нанести удары по местам дислокации таких ракет.

"Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет – это на старте, там, где они находятся", - говорится в его заявлении.