Стройная Пугачева в коротких кожаных шортах опубликовала фото с дочерью Лизой в соцсети

Певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками свежим фото со своей дочкой Лизой. Артистка позирует в коротких кожаных шортах, демонстрирующих ее стройные ноги.

На снимке 73-летняя Алла Пугачева предстала в смелом для ее возраста виде.

Исполнительница надела обтягивающие кожаные шорты, черную блузку с оголенными плечами и высокие сапоги. Образ завершила черная сумка-тоут американского бренда "Michael Kors".

Дочь Лиза, видимо, либо собирается в школу, либо только пришла. Девочка одета в белую блузку и клетчатую юбку.