Стройная Пугачева в коротких кожаных шортах опубликовала фото с дочерью Лизой в соцсети
2022-12-12 11:57
Певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками свежим фото со своей дочкой Лизой. Артистка позирует в коротких кожаных шортах, демонстрирующих ее стройные ноги.
На снимке 73-летняя Алла Пугачева предстала в смелом для ее возраста виде.
Исполнительница надела обтягивающие кожаные шорты, черную блузку с оголенными плечами и высокие сапоги. Образ завершила черная сумка-тоут американского бренда "Michael Kors".
Дочь Лиза, видимо, либо собирается в школу, либо только пришла. Девочка одета в белую блузку и клетчатую юбку.
Опубликовано: Наталья Гончарова