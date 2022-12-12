Bild: В Германии быстро растет число сторонников националистической организации «Граждане Рейха»

Число немецкой националистической организации "Граждан Рейхае" увеличилось на две тысячи по сравнению с предыдущим годом - до 23 тысяч человек. Об этом заявил глава МВД Германии в интервью Bild.

Группа, о которой идет речь, несет ответственность за планирование вооруженного переворота в Германии.

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фазер, 10% "граждан Рейха" считаются готовыми к применению насилия. В прошлом году с их стороны было зафиксировано 239 актов насилия.

Глава МВД хочет "со всей последовательностью" разоружить "граждан рейха". Министр сообщила, что по крайней мере у 1050 из них уже отозваны лицензии на ношение оружия.

"Здесь нужно максимальное давление со стороны всех инстанций", - заявила она и добавила, что вскоре правительство еще больше ужесточит закон об оружии.

В среду, 7 декабря были задержаны 25 человек из окружения "Граждан Рейха". 22 человека обвиняются в принадлежности к террористической организации, стремившейся свергнуть политический строй в Германии. Остальные трое считались их сторонниками.