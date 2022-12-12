Леонтьев поднял гонорар за выступление в России до 150 000 долларов
2022-12-12 12:19
И без того внушительное вознаграждение за 1-н концерт 100 000 долларов в РФ Валерий Леонтьев посчитал недостаточным для себя. Теперь его гонорар составляет 150 000 долларов.
Валерий Леонтьев утверждал, что ноги его не будет в Россию.
Но на деле все оказалось не совсем так. Россияне могут насладиться творчеством артиста за 150 000 долларов.
Примечательно, что такая высокая цена выступления только для клиентов из РФ.
Обычный прайс Леонтьева остался в 100 000 долларов для жителей других стран.
Опубликовано: Наталья Гончарова