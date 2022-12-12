Мощный пожар возник в ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе

Горит торговый центр "Стройпарк" в городе Балашиха на востоке от Москвы. В экстренных службах сообщили, что пострадал охранник. Это третий такой пожар в России за последние сутки.

В последние дни в России участились пожары. Утром в понедельник стало известно, что загорелся торговый центр "Стройпарк" в подмосковной Балашихе. В сети появились видеоролики, на которых над зданием поднимаются клубы черного дыма.

В МЧС РФ проинформировали, что загорелись строительные материалы, огонь охватил 200 квадратных метров, в том числе первый этаж торгового центра. Спасательные службы со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС сообщили о серьезных повреждениях конструкций торгового центра.

Также сообщается, что огонь быстро распространяется. Сотрудники эвакуированы. Экстренные службы сообщили, что "в результате пожара пострадал охранник торгового центра".

В пятницу, 9 декабря, также произошел пожар в торговом центре в Химках. Записи, размещенные в социальных сетях, показывают масштаб стихии и фрагментов, падающих из здания. Информационное агентство ТАСС сообщило, что в результате инцидента погиб один человек.

Это был не единственный пожар в России в пятницу. Через несколько мгновений после первого пожара появилась информация, что горит шинный завод в Барнауле. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров, в тушении пожара участвовало 110 человек.