Швеция отказалась поставлять истребители на Украину
2022-12-12 12:53
Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна не планирует поставлять свои истребители «Яс Грипен» на Украину.
Он сказал, что таких планов у Швеции нет, а также сообщил, что новый пакет военной помощи Украине наполовину больше предыдущего.
По словам министра, в этот пакет вошли средства ПВО. Эти заявления он сделал в Одессе во время пресс-конференции.
Йонсон также напомнил, что в ноябре Швеция направила Украине уже девятый пакет помощи.
Опубликовано: Светлана Репина