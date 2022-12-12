Швеция отказалась поставлять истребители на Украину

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна не планирует поставлять свои истребители «Яс Грипен» на Украину.

Он сказал, что таких планов у Швеции нет, а также сообщил, что новый пакет военной помощи Украине наполовину больше предыдущего.

По словам министра, в этот пакет вошли средства ПВО. Эти заявления он сделал в Одессе во время пресс-конференции.

Йонсон также напомнил, что в ноябре Швеция направила Украине уже девятый пакет помощи.