В парламенте Турции произошла массовая драка депутатов

В Турции депутаты парламента горячо обсуждали новые законы, устроив массовую драку.

В парламенте Турции депутаты устроили настоящее "стенка на стенку" в ходе горячего обсуждения рабочих вопросов.

Сначала члены одной из фракций покинули свои места и подошли к трибуне, а затем их оппоненты также подошли к ним.

До полноценной драки с нанесением тяжких телесных повреждений дело так и не дошло - парламентарии ограничились легкими стычками.