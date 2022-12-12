В парламенте Турции произошла массовая драка депутатов
2022-12-12 13:18
В Турции депутаты парламента горячо обсуждали новые законы, устроив массовую драку.
В парламенте Турции депутаты устроили настоящее "стенка на стенку" в ходе горячего обсуждения рабочих вопросов.
Сначала члены одной из фракций покинули свои места и подошли к трибуне, а затем их оппоненты также подошли к ним.
До полноценной драки с нанесением тяжких телесных повреждений дело так и не дошло - парламентарии ограничились легкими стычками.
Опубликовано: Николай Скира