Власти Курской области прокомментировали информацию о введении военного положения
2022-12-12 13:30
В Курской области не будет вводиться военное положение, рассказали власти региона.
В сети появилась информация о том, что в Курской области Российской Федерации в ближайшее время может быть введено военное положение.
На данную информацию отреагировали власти региона и опровергли данные о возможном военном положении.
По заявлению пресс-службы губернатора Курской области, такого рода информация является фейковой.
"Сообщения о якобы планах ввести в Курской области военное положение являются фейками, заявили в пресс-службе губернатора области", - пишут Вести.
Опубликовано: Николай Скира