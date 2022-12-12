Власти Курской области прокомментировали информацию о введении военного положения

В Курской области не будет вводиться военное положение, рассказали власти региона.

В сети появилась информация о том, что в Курской области Российской Федерации в ближайшее время может быть введено военное положение.

На данную информацию отреагировали власти региона и опровергли данные о возможном военном положении.

По заявлению пресс-службы губернатора Курской области, такого рода информация является фейковой.

"Сообщения о якобы планах ввести в Курской области военное положение являются фейками, заявили в пресс-службе губернатора области", - пишут Вести.