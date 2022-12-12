Михайлов не желает, чтобы дети стали артистами
2022-12-12 13:35
Певец Стас Михайлов не хочет, чтобы наследники пошли по его стопам. Кроме того, в их семье чужими заслугами пользоваться не принято.
Исполнитель Стас Михайлов утверждает, что не хотел бы своим наследникам судьбы артистов, о чем сообщает "Teleprogramma.pro".
Михайлов отметил, что в случае, если у детей проявится талант, то поможет им.
Артист заверил, что его отпрыски не наживаются на его имени.
Михайлов утверждает, что в его семействе не заведено пользоваться чужими заслугами.
Опубликовано: Наталья Гончарова