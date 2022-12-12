Михайлов не желает, чтобы дети стали артистами

Певец Стас Михайлов не хочет, чтобы наследники пошли по его стопам. Кроме того, в их семье чужими заслугами пользоваться не принято.

Исполнитель Стас Михайлов утверждает, что не хотел бы своим наследникам судьбы артистов, о чем сообщает "Teleprogramma.pro".

Михайлов отметил, что в случае, если у детей проявится талант, то поможет им.

Артист заверил, что его отпрыски не наживаются на его имени.

Михайлов утверждает, что в его семействе не заведено пользоваться чужими заслугами.