За дискредитацию армии: Петербургский суд оштрафовал Oxxxymiron на 45 тысяч рублей

Причиной послужил видеоролик прогулки артиста по городу, который он опубликовал в соцсетях.

Oxxxymiron, признанный в РФ иноагентом (Мирон Федоров) оштрафован на 45 тысяч рублей - за дискредитацию вооруженных сил, сообщает КП.

Музыканта к такому наказанию приговорил Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. Поводом для открытия административного дела стало видео его прогулки по городу, которое было опубликовано в соцсетях в день проведения этой незаконной акции.

"24.02.2022 Мирон Федоров на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видеозапись, в которой идущий молодой человек ведет трансляцию, начинающуюся со слов: «Всем привет из Питера…». Эта запись не была удалена до момента ее выявления, то есть до 19.09.2022", - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Других подробностей дела пресс-служба не приводит. Максимальное наказание по такой статье составляет 50 тысяч рублей штрафа.

Недавно на музыканта заведено административное дело за песню «Ойда». Прокуратура потребовала запретить саму композицию к распространению в России. Клип на эту песню был снят в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что рэпер с весны 2022 года живет вне России.