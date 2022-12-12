Нидерланды угрожают Сербии из-за Косова и поддержки России

В субботу, 10 декабря президент Сербии Александр Вучич объявил, что потребует, чтобы международные миротворческие силы НАТО, действующие в Косово, разрешили размещение 1000 сербских солдат и полицейских.

Перед лицом эскалации напряженности между Приштиной и Белградом парламент Нидерландов пригрозил ввести визовый режим для сербов, если страна продолжит предъявлять претензии Косово и не изменит свою позицию в отношении России.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, президент Сербии Александр Вучич заявил на субботней вечерней пресс-конференции, что правительство хочет разместить в Косово 1000 сербских солдат и полицейских. Запрос властей Белграда будет направлен КФОР, международным миротворческим силам НАТО, действующим в Косово.

В декабре 2009 года Сербия подала заявку на вступление в Европейский союз. Претензии к Косово и отношения страны с Россией являются спорными вопросами на переговорах о присоединении.

Правительство в Белграде хотело бы найти союзников, которые были бы за непризнание автономии Приштины и поддержали бы ее присоединение к ЕС. Поддержка была запрошена у властей Испании, Греции, Румынии, Словакии и Кипра. Присутствию страны в Евросоюзе противостоят Нидерланды.