Лепс уладил конфликт с жителем Питера, с которым подрался, возместив пострадавшему моральный и материальный ущерб

Певцу Григорию Лепсу удалось миром уладить конфликт, имевший место 3 декабря в Санкт-Петербурге, когда артист подрался с местным жителем в баре.

Адвокат пострадавшего в драке от рук исполнителя Григория Лепса жителя Питера Дмитрия Горбачева Евгений Хейфец сообщил, что его клиенту возмещен как моральный, так и материальный ущерб.

Сумма ущерба не называется, но пострадавшая сторона подала ходатайство о прекращении уголовного дела против артиста.

Инцидент произошел 3 декабря в одном из баров Санкт-Петербурга.