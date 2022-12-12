Лепс уладил конфликт с жителем Питера, с которым подрался, возместив пострадавшему моральный и материальный ущерб
2022-12-12 14:46
Певцу Григорию Лепсу удалось миром уладить конфликт, имевший место 3 декабря в Санкт-Петербурге, когда артист подрался с местным жителем в баре.
Адвокат пострадавшего в драке от рук исполнителя Григория Лепса жителя Питера Дмитрия Горбачева Евгений Хейфец сообщил, что его клиенту возмещен как моральный, так и материальный ущерб.
Сумма ущерба не называется, но пострадавшая сторона подала ходатайство о прекращении уголовного дела против артиста.
Инцидент произошел 3 декабря в одном из баров Санкт-Петербурга.
Опубликовано: Наталья Гончарова