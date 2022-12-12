Корчевников обошел Соловьева в рейтинге самых любимых россиянами ведущих

В этом году самым любимым соотечественниками ведущим стал Борис Корчевников, который подвинул владимира Соловьева на второе место. Кто же еще попал в топ-10 лучших ведущих РФ?

Победитель рейтинга самых-самых ведущий России - Борис Корчевников. Владимир Соловьев оказался на втором месте.

Замыкает тройку лидеров Азамат Мусагалиев, который ведет такие проекты, как "Однажды в России" и "Я тебе не верю".

Далее по списку идут Алексей Пиманов, Алексей Ягудин, Андрей Малахов, Артем Шейнин, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Вячеслав Макаров.