The NY Times: Польша и Германия поссорились из-за передачи Украине ЗРК Patriot

Польша не желает отправлять Украине зенитные комплексы американского производства Patriot.

Украина продолжает просить у альянса НАТО передачи большего количества комплексов противовоздушной обороны. Так, Германия предложила разместить в Польше ЗРК Patriot. Варшава же настояла на том, чтобы комплексы были переданы Украине.

Однако, НАТО не может себе позволить разместить комплексы Patriot в Украине, так как управлять данными системами должны непосредственно бойцы альянса.

"Требование Польши отправить ЗРК Patriot Украине вызвало новый виток напряженности в ее отношениях с Германией, пишет NYT. Такой запрос, сопровождаемый токсичной критикой в адрес Берлина, стал доказательством раскола в НАТО. И дальше будет только хуже", - пишет БелТА.