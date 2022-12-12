Довлатова сразила всех своим откровенным образом на ковровой дорожке премии Золотой граммофон
2022-12-12 15:43
Известная радиоведущая Алла Довлатова появилась на красной дорожке в алом платье с глубоким декольте, сразив окружающих своей стройной фигурой.
На музыкальной премии "Золотой граммофон" популярная радиоведущая Алла Довлатова появилась в алом платье в пол со смелым декольте, поразив окружающих своей стройной фигурой.
Довлатовой 48 лет и у нее четверо детей.
Знаменитость не скрывает, что обращается за помощью к пластическим хирургам.
Опубликовано: Наталья Гончарова