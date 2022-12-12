Косовские сербы заблокировали дороги к Митровице и погранпереходы, слышны выстрелы и взрывы

На севере Косово ситуация становится все более тревожной. На этот раз косовские сербы заблокировали несколько подъездных путей к пограничным переходам.

По данным местных СМИ, накануне вечером были слышны выстрелы и взрывы. Власти призвали жителей оставаться дома. Школы закрыты.

Северная часть Косово заблокирована. Местные сербы заблокировали несколько подъездных дорог к пограничным переходам и крупнейшему городу региона Митровице с помощью тяжелой строительной техники. Это протест против ареста бывшего офицера полиции Деяна Пантича за предполагаемые нападения на офисы избирательных комиссий и сотрудников полиции.

Два пограничных перехода с Сербией были заблокированы. Косовские правоохранительные органы объявили, что баррикады будут снесены силой.

Пограничное движение в этих местах невозможно даже пешком. Стрельба раздалась в нескольких местах, в основном там, где косовская полиция силой захватила стратегические объекты.