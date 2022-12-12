Звезда сериала Каменская Сергей Зыгмантович ушел из жизни в возрасте 48 лет

Актер Сергей Зыгмантович скончался 9 декабя, но известно о трагедии стало только сейчас.

9 декабря ушел из жизни звезда сцены и экрана Сергей Зыгмантович на 49-м году жизни.

Ничего неизвестно ни о причине трагедии, ни о том, когда и где будет похоронен актер.