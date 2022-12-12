Звезда сериала Каменская Сергей Зыгмантович ушел из жизни в возрасте 48 лет

APS
2022-12-12 16:03

Актер Сергей Зыгмантович скончался 9 декабя, но известно о трагедии стало только сейчас.

9 декабря ушел из жизни звезда сцены и экрана Сергей Зыгмантович на 49-м году жизни.

Ничего неизвестно ни о причине трагедии, ни о том, когда и где будет похоронен актер.

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    Зыгмантович сыграл в нескольких сезонах детективного сериала "Каменская".

    Артист также играл в таких кинопроектах, как "Бабий Яр", "Курсанты" и "Я сыщик".

    Знаменитость также был продюсером сериала "Мухтар".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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