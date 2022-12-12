Боррель: Некоторые страны ЕС блокируют девятый пакет антироссийских санкций

Во время пресс-конференции в понедельник, 16 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что граждане стран ЕС могут чувствовать себя в безопасности, потому что газа достаточно газа.

Однако, она подчеркнула, что в следующем году ситуация может измениться и в 2023 год может быть намного более трудным, чем этот. По ее словам, несмотря на предпринятые нами действия, в следующем году у нас может закончиться 30 миллиардов кубометров газа.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что на данный момент девятый пакет антироссийских санкций из-за разногласий между государствами-членами.

"Изначально я думал, что 12 декабря утром мы дадим добро но пока нет, может быть, к концу дня это будет возможно. Однако есть вопросы, которые необходимо согласовать. Может быть, сегодня, может быть, завтра мы договоримся, это будет непросто, потому что между странами есть разногласия", - сказал он.

На прошлой неделе ожидалось, что санкции вступят в силу в понедельник, 12 декабря. Однако оказалось, что пятничная встреча послов ЕС завершилась безрезультатно.