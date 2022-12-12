Волочкова объявила о том, что готовится к свадьбе
2022-12-12 16:21
Балерина Анастасия Волочкова официально замужем ни разу не была. Артистка объявила о том, что собирается сыграть свадьбу, но имя возлюбленного называть не стала.
В интервью изданию "КП-Екатеринбург" балерина Анастасия Волочкова заявила, что собирается выйти замуж.
Имя своего возлюбленного артистка называть не стала.
Знаменитость сообщила, что ее переполняют радость и счастье о того, что она наконец-то нашла свою любовь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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