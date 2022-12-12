Волочкова объявила о том, что готовится к свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова официально замужем ни разу не была. Артистка объявила о том, что собирается сыграть свадьбу, но имя возлюбленного называть не стала.

В интервью изданию "КП-Екатеринбург" балерина Анастасия Волочкова заявила, что собирается выйти замуж.

Имя своего возлюбленного артистка называть не стала.

Знаменитость сообщила, что ее переполняют радость и счастье о того, что она наконец-то нашла свою любовь.