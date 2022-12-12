Белград запросит у НАТО разрешение на право ввода сербских войск в Косово
Сербия 15 декабря планирует обратится к НАТО за разрешением на право ввода на территорию Косово воинского контингента.
Официальный Белград обратиться к командованию миротворческой миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на ввод в регион своего миротворческого контингента, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Ранее сербский лидер прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала решение об отправке войск в самопровозглашенную республику "совершенно неприемлемым".
"Она ответила вместо командующего KFOR. Но он не мог ответить потому, что еще не получал нашего запроса", - заявил Вучич.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала заявление Бербок "ошеломляющим уровнем абсурда".
Опубликовано: Маким Алексеев
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Наталья
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