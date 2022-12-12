Худяков раскритиковал Урганта за шутки про алкоголизм отца

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков осудил ведущего Ивана Урганта за то, что тот позволил себе шутить об алкоголизм своего отца, актера Андрея Урганта.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил в своем Телеграм-канале, что телеведущий Иван Ургант позорит своего отца и коллегу Андрея Урганта.

Иван в 1-ом из выпусков шоу "Вечерний Ургант" позволил себе шутить относительно проблем с алкоголем у своего родителя.

Худяков убежден, что высмеивание близких родственников совершенно недопустимо.