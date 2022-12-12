Барецкого избили и ограбили в центре Санкт-Петербурга, в результате заведено уголовное дело
2022-12-12 17:07
Шоумена Стаса Барецкого избили около одного из питерских баров. Из карманов знаменитости похищено 120 000 российских рублей, а сам он оказался на больничной койке с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.
После того как в центре северной столицы России был избит шоумен Стас Барецкий, против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину", о чем сообщает "5-tv.ru".
Накануне ранним утром знаменитость вышел из бара, где отдыхал с компанией близких друзей.
К нему подошла группа мужчин, попросивших сделать с ним фото.
Снимки тем оказались не нужны, они завязали драку, ограбив Барецкого.
Из его портмоне вытащили 150 000 российских рублей, а сам шоумен попал в больницу с сотрясением мозга.
Опубликовано: Наталья Гончарова