Барецкого избили и ограбили в центре Санкт-Петербурга, в результате заведено уголовное дело

Шоумена Стаса Барецкого избили около одного из питерских баров. Из карманов знаменитости похищено 120 000 российских рублей, а сам он оказался на больничной койке с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

После того как в центре северной столицы России был избит шоумен Стас Барецкий, против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину", о чем сообщает "5-tv.ru".

Накануне ранним утром знаменитость вышел из бара, где отдыхал с компанией близких друзей.

К нему подошла группа мужчин, попросивших сделать с ним фото.

Снимки тем оказались не нужны, они завязали драку, ограбив Барецкого.

Из его портмоне вытащили 150 000 российских рублей, а сам шоумен попал в больницу с сотрясением мозга.