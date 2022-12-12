Долина запретила своим студентам посещать караоке

Строгая преподавательница, певица Лариса Долина запрещает своим студентам ходить в караоке.

С 2016 года Лариса Долина - завкафедры эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры.

Молодым людям, которые обучаются в этом заведении, ходить в караоке по ночам запрещено, так как в возрасте 17-20 лет голос формируется и его необходимо беречь. Отдых - очень важная составляющая бережного отношения к своему "инструменту".

Лариса Александровна убеждена, что сон поддерживает "структуру и гибкость" голоса.