Долина запретила своим студентам посещать караоке
Строгая преподавательница, певица Лариса Долина запрещает своим студентам ходить в караоке.
С 2016 года Лариса Долина - завкафедры эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры.
Молодым людям, которые обучаются в этом заведении, ходить в караоке по ночам запрещено, так как в возрасте 17-20 лет голос формируется и его необходимо беречь. Отдых - очень важная составляющая бережного отношения к своему "инструменту".
Лариса Александровна убеждена, что сон поддерживает "структуру и гибкость" голоса.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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