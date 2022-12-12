Собчак призналась, что ее раздражают бесконечные праздники в Израиле

Журналистка Ксения Собчак заявила, беседуя с коллегой Михаилом Шацем, эмигрировавшим в Израиль, что бесконечные праздники этого государства ее бесят.

Общаясь с эмигрировавшим в Израиль ведущим и юмористом Михаилом Шацем, Ксения Собчак заметила, что часто бывает в израильском государстве по работе.

Звездную блондинку раздражает, что когда бы она не приехала, в стране праздники и все закрыто, никуда не попасть.

Собчак призналась, что у нее создается ощущение, что в Израиле больше выходных, чем рабочих дней.